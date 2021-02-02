"الشباب والرياضة" تطلق فعاليات برنامج "ريحانة" بمشاركة 170 فتاة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات تحت شعار "ريحانة" والذى تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة خلال الفترة 1-7 فبراير الجاري بمشاركة 170 فتاة من 17 محافظة.





بدأت فعاليات البرنامج بجلسة افتتاحية بالمركز الأولمبي بالمعادي، واجتماع مع مسئولي التدريب والمشرفين، وإقامة ورش عمل من خلال متطوعي فريق أثر لعرض فكرة البرنامج والهدف منه، كما يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية كفعاليات مصاحبة.





وتتبلور فكرة برنامج "ريحانة" في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.





كما يستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.





كانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت المرحلة الأولي من برنامج "ريحانة" العام الماضي بمشاركة مجموعة من الفتيات من 10 محافظات.