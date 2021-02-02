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ثقافة

زاهي حواس يدعو فرعون دبي لزيارة اكتشافاته الأثرية بسقارة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:28 م
صدى البلد
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طارق موسى
دعا الدكتور "زاهي حواس" عالم الآثار المصرية، الشيخ "مانع بن راشد بن مكتوم" رائد النهضة الثقافية الأولى بدبي وابن حاكم دبي الشيخ راشد بن مكتوم، لزيارة اكتشافاته الأثرية بسقارة، والتي أصبحت حديث الصحافة العربية والعالمية في الآونة الأخيرة.

وأطلق حواس لقب "فرعون دبي" علي الشيخ "مانع بن راشد بسبب اهتمامه بالثقافة والآثار، وبناء فندق على شكل مسلة وعلى شكل هرم بداخله تماثيل للملك رمسيس الثاني في دبي، والتي تعتبر من أهم المناطق السياحية في دبي.

 واشاد "حواس" بهذه الانجازات الثقافية والسياحية التي يقدمها الشيخ "مانع" للعالم أجمع، وأهدي "حواس" إليه مجموعة من مؤلفاته عن الحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها "حواس" حاليًا في دولة الامارات العربية المتحدة، لإلقاء العديد من المحاضرات عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة والترويج للسياحة المصرية.


الجدير بالذكر أن الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم هو رائد نهضة دبي الثقافية الأولى وابن حاكم دبي الشيخ راشد بن مكتوم حاكم دبي للفترة من 1886 إلى 1894، وقد تلقى دراسته في المدرسة الأحمدية في بداية حياته، ومنذ نعومة أظفاره كانت له ميول أدبية وعرف بحبه للعلم وقراءته للمجلات العربية التي اشترك بها آنذاك. وفي عام 1938 أسس الشيخ مانع ست مدارس تطورية وأول دائرة للمعارف بدبي.
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