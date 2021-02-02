تسليم 27 جهازا تعويضيا للأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على دور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.





اشاد بالدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الأورمان في هذا الشأن وخدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، والمساهمة فى كافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.





في نفس السياق قام فرع أورمان البحيرة بتسليم عدد 27 جهاز تعويضي بتكلفة إجمالية 405 ألف جنيه بنطاق مراكز أبوالمطامير و إيتاي البارود ومركز بدر والرحمانية والدلنجات وكوم حمادة وحوش عيسى ودمنهور وشبراخيت.





ويتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.





ويذكر أن قامت جمعية الأورمان بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بتسليم 8 اكشاك بمبلغ 176 ألف جنية للأسر الأكثر إحتياجًا بنطاق قريتى التفتيش البحري والغيت بمركز ابو المطامير وقرى احمد عرابى و الخرطوم وحراء و نبيل الوقاد بمركز بدر.

حيث يتم تسليم الكشك وديب فريزر وتسليم بضاعة وتوصيل عداد الكهرباء بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 22 ألف جنية وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، بأن الجمعية قامت بتسليم 14 طرف صناعي لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظه بنطاق مراكز حوش عيسى وابو المطامير وشبراخيت ودمنهور والرحمانية والمحمودية.

و قدمت جمعية الأورمان بالبحيرة، لـ 26 من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف مبلغ 182 ألف جنية بواقع 7000 جنية لكل حالة لتنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، ليصل عدد المستفيدين من تنمية المشروعات الصغيرة حتى الان 1410 مستفيد بنطاق المحافظة.



وقامت جمعية الأورمان بالبحيرة بتوصيل 27 عداد مياه شرب نقيه وتوصيلات داخلية بقرى ( كوم الفرج، النجيلي، عزبة قاسم، سيدي دمين) بمركز ابوالمطامير وقريتى توفيق الحكيم وعبدالمنعم رياض وحرارة بحوش عيسي





كما صرح عادل درغام مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة، أنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الملابس بقرية كفر زياده بمركز كوم حمادة حيث تم توزيع 1400 قطعة ملابس جديدة على مستحقيها بنطاق قرى كفر زيادة ونجع العرب والقاطون.

و قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 22 جهاز تعويضي بتكلفة إجمالية 330 ألف جنيه بنطاق مراكز كوم حمادة والرحمانيه وشبراخيت والمحمودية ودمنهور وايتاي البارود و ابوالمطامير وحوش عيسى ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الان 1353 جهاز بنطاق المحافظة.



وأشار مدير فرع الاورمان بالبحيرة، إلي أن يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، موضحًا أنه يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.





كما قامت جمعية الاورمان بالبحيرة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطره العلاجيه بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق ، حيث تم إجراء 29 جراحة قلب مفتوح بتكلفة اجماليه مليون و 44 ألف جنية تكلفه العملية الواحده ( 36 ألف جنيه)، وتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .





كما قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 14 جهاز تعويضي بتكلفة إجمالية 205 ألف جنيه بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وابو المطامير والمحمودية وايتاي البارود وكفر الدوار، ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الان 1331 جهاز بنطاق المحافظة.





وأوضح مدير جمعية الأورمان بالبحيره، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.



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