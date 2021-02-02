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محافظات

فصل التيار عن عدة مناطق في مركز كفر سعد بدمياط

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:57 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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زينب الزغبي
أعلن قطاع كهرباء دمياط ، فصل التيار عن عدة مناطق في مركز كفر سعد والقرى التابعة له، لإجراء صيانة دورية للمحولات، يوم الخميس المقبل.


وأضاف القطاع في بيان صادر عنه اليوم ، أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هى قريتي السوالم والزهراء وتستمر 3 ساعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا.

وأشار البيان إلى أن انقطاع التيار نتيجة لاصلاح عطل في الشبكات واجراء بعض أعمال الصيانة للمحولات الكهربائية وبعدها سيتم عودة التيار الكهربائي مرة اخرى.
 وأهاب البيان بالمواطنين الاستعداد للتعامل مع آثار الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري، لحين عودة التيار الكهربائي.

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