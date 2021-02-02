زراعة عين شمس: إجراء الاختبارات على 4 فترات يوميا للوقاية من كورونا

قال الدكتور "أحمد جلال" عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس،إن الكلية تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 25 فبراير وذلك عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات،مشددًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.









وأوضح " جلال " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد، أن الكلية قسمت الاختبارات علي 4 فترات على مدار اليوم وذك لتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الإختبار والحفاظ علي التباعد الإجتماعي ، مشيرًا الى الإعتماد الكامل علي إختبارات " البابل شيت " والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب وأعضاء هئية التدريس.





وأكد عميد الكلية أهمية العزل الصحى لورق الإجابة داخل صناديق محكمة الغلق ومعقمة حفاظًا علي المصححين،مشيرا إلى التعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية بعد الإنتهاء من كل اختبار.





وشدد على أهمية ارتداء الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي وأنه في حالة مخالفة الطالب يجرى التنبيه في المرة الأولى ثم تتطبق الإجراءات القانونية في المرة الثانية.



