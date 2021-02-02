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محافظات

إنشاء 8 بحيرات وأحواض تهدئة وحواجز ترابية بـ285 مليون جنيه في بني سويف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:06 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بأنه سيتم إنشاء 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب"، و 8 سدود "حواجز ترابية "بمخرج  وادي سنور، والتي ستنفذها وزارة الري بتكلفة  285 مليون جنيه، حيث يسهم ذلك في دعم قدرة مخر سيل سنور في التصدي لمياه السيول الموسمية،بجانب التأهيل الشامل للمخر الجاري تنفيذه ، موضحا أن بحيرات التخزين تتجمع بها المياه المتدفقة مما يساهم في تهدئة تدفقها اندفاع سريانها بالشكل الذي يدعم من قدرة  مخر السيل من احتوائها والحفاظ على أعمال تطوير المخر من تكاسي وتدبيش وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب ، بجانب أنها تدعم من إمكانية إعادة استخدام 50% من كميات المياه المتدفقة في موسم السيول والأمطار. 

جاء ذلك خلال تفقده "اليوم الثلاثاء" لسير العمل في مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور شرق النيل مركز بني سويف، وذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام  المساعد، اللواء وليد  البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين  بقطاع الري والشركة المنفذة . 
إقررايضا : 

كما تفقد المحافظ ، جانبي المخر واطلع على الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة ،والتي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومتر، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80%، بجانب تفقد الأعمال التي تم تنفيذها لتأمين خط الغاز المار بالمخر وغيرها من الأعمال المنفذة  بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور  وجريان مياه السيول أو الأمطار إلى النيل  بشكل آمن . 

وكان المحافظ قد كلف مسؤولى الري بمراجعة خطة القطاع الخاصة موسم الأمطار والسيول، والتي تضمنت مراجعة جميع المخرات والبالغ عددها 7 مخرات (بياض العرب،وادي غراب،وادي فقيرة ،وغياضة الشرقية، أبوصالح، طما فيوم ،سنور) وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها،والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها. 

فضلا عن  تشكيل لجان من الري وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات ،ومتابعة حالتها، واستمرار تطهيرها وتقوية الجسور للمناطق المتضررة ، بالتوازي مع مراجعة الحالة الفنية للعربات والمعدات المخصصة للكسح وسحب المياه من أماكن تجمع مياه الأمطار بالشوارع. 
إنشاء 8 بحيرات وأحواض تهدئة وحواجز ترابية بـ285 مليون جنيه في بني سويف
إنشاء 8 بحيرات وأحواض تهدئة وحواجز ترابية بـ285 مليون جنيه في بني سويف
إنشاء 8 بحيرات وأحواض تهدئة وحواجز ترابية بـ285 مليون جنيه في بني سويف
إنشاء 8 بحيرات وأحواض تهدئة وحواجز ترابية بـ285 مليون جنيه في بني سويف
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