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أخبار العالم

عون يتسلم رسالة مهمة من الرئيس السيسي.. وهذا ما فيها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:27 م
السيسي وعون
السيسي وعون
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محمود نوفل
نقل السفير المصري في بيروت ياسر علوي رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني ميشيل عون عبّر فيها عن تمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار. 

كما طالب السيسي في رسالته الرئيس عون بضرورة دعم بلاده لترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لولاية ثانية "من أجل خدمة القضايا العربية، وذلك على ضوء مسيرته الممتدة في العمل العام والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الجهد الذي بذله أبو الغيط خلال السنوات الماضية للحفاظ على العمل العربي المشترك وتعزيز التواصل مع القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دفاعا عن القضايا العربية" بحسب موقع قناة آل بي سي.

وأشار الرئيس السيسي في رسالته إلى أن لا وضوح للرؤية بعد بالنسبة إلى إمكانية عقد القمة العربية في موعدها حتى تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه المسألة نظرا لظروف جائحة "كورونا". 

وتطرق البحث بين الرئيس عون والسفير علوي الى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية - المصرية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
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