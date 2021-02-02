افتتاح وحدة مرور ومركز شرطة بعد تطويرهما بالدقهلية

افتتح اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، يرافقه اللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا ، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، و اللواء إيهاب شبانة، واللواء عماد المهدي مساعدي مدير الامن، و العميد ممدوح الحصى مدير الادارة العامة لمرور الدقهلية، وحدة مرور السنبلاوين الجديدة بعد تطويرها وتحديثها بمدينة السنبلاوين.









جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى اطار سعى الحكومة المصرية الدائم لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومن بينها الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين وحمايتهم، وبالمتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.









والوحده على مساحة 1050 مترا مربعا وبتكلفة اجمالية قدرها 4 ملايين و450 ألف جنيه فى اطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية للاصحاب المركبات للتيسير عليهم وحمايتهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لحصولهم على كافة الخدمات المرورية والتى تشمل استخراج وتجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية فضلا عن خدمات نقل قيد المركبات واستخراج شهادات البيانات للمركبات المختلفة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.









كما افتتح محافظ الدقهلية ومرافقوه من القيادات الامنية والشرطية مركز شرطة أجا بعد التطوير والتحديث وذلك على مساحة 1600 متر مربع وبتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الامنية والشرطية بنطاق مركز ومدينة اجا و القرى التابعة وتوفير حياة آمنة ومطمئنة للمواطنين .







وأكد محافظ الدقهلية خلال الافتتاح ان رئيس الجمهورية والحكومة بقيادة رئيس الوزراء وجميع الوزراء حريصون على تقديم افضل الخدمات للمواطنين ليس فى محافظة الدقهلية وحدها وانما فى كافة المحافظات ، مشيرا الى الطفرة التنموية الكبيرة والمشروعات العملاقة التى انجزتها الدولة خلال فترة وجيزة فى كافة المجالات الخدمية وقطاعات المرافق ومنها مشروعات الطرق والكبارى والمدن الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة.









وأضاف محافظ الدقهلية، ان المحافظة حظيت فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفى اطار المشروع القومى لتطوير القرى بان يكون هنا فى الدقهلية 26 قرية تابعة لمركز شربين تم دخولها ضمن القرى التى يتم تطويرها على مستوى المحافظات ويتم الانتهاء من التطوير خلال العام الجارى 2021 ويأتى ذلك متزامنا مع موعد الانتهاء من تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة ،مؤكدا اهتمام الدولة بأهلنا فى الريف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى جميع المجالات.







وخلال الافتتاح للوحدة الجديدة اكد محافظ الدقهلية اثناء تفقده اقسام الخدمات التى تقدمها الوحدة للمواطنين اصحاب المركبات على ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دونما ابطاء او تأخير ، مشيرا الى ان جميع الاجهزة الحكومية ووحدات الخدمات المقدمة لابد لها من العمل الجاد على ارضاء المواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.