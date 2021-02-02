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فن

كريس برات وكريس هيسمورث يصوران Thor: Love and Thunder في استراليا.. صور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:02 م
كريس برات وكريس هيسمورث
كريس برات وكريس هيسمورث
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شروق ابراهيم
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صور للنجم العالمي كريس هيسمورث وكريس برات أثناء تصويرهما Thor: Love and Thunder في مدينة سيدني الاسترالية. 

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن استديوهات مارفل تتعاون مع استراليا من خلال اتفاقية تهدف الى استثمار 178 مليون دولار امريكي في الاقتصاد المحلي من خلال خلق 2500 فرصة عمل، كما ستقدم مارفل برنامج تدريبي للممثلين الاستراليين. 

وكان تصوير فيلم  Thor : love and Thunder بدء تصويره في اواخر شهر يناير، حيث اعلنت استديوهات مارفل انه تأجل طرح الفيلم للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا. 

وكان فيلم Thor: Ragnarok حقق854 مليون دولار امريكي حول العالم في 2017.

كريس برات وكريس هيسمورث يصوران Thor: Love and Thunder في استراليا.. صور
كريس برات وكريس هيسمورث يصوران Thor: Love and Thunder في استراليا.. صور
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