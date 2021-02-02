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أخبار العالم

لافروف: روسيا مستعدة لإعادة النظر في قرار الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده مستعدة لإعادة النظر بشكل بناء، في قرار الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة"، عندما تعود واشنطن للتنفيذ الكامل للوثيقة.

وأضاف لافروف -خلال مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته مع وزيرة الخارجية السويدية أنا لينديه وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إذا عادت الولايات المتحدة بشكل كامل إلى تنفيذ معايير هذه المعاهدة، فيمكنني القول إن روسيا ستكون مستعدة للنظر في هذا الوضع الجديد بشكل بناء".. مشيرا إلى أن كل التساؤلات التي تظهر لدى المشاركين في المعاهدة، يمكن ويجب مناقشتها والنظر فيها في اللجنة الاستشارية لمعاهدة "السماء المفتوحة".

وتابع لافروف أن هذه الهيئة (اللجنة) تشكلت بهدف خدمة هذه المعاهدة، مؤكدا أن روسيا لم تباشر بعد بعملية الخروج من المعاهدة.

وأضاف لافروف: "لقد ذكرتم أننا بدأنا بالفعل في عملية الانسحاب، وهذا ليس صحيحا تماما. قمنا بالإعلان أننا اتخذنا مثل هذا القرار، لكن عملية الانسحاب ستبدأ منذ لحظة تقديمنا الإخطار الرسمي بذلك".

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