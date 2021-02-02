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أخبار البلد

رياح وارتفاع أمواج.. تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:03 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا، على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 12
الإسكندرية 24 12
وادي النطرون 25 12
طنطا 26 12
شبين الكوم 26 11
دمنهور 25 12
بلطيم 22 13
مطروح 21 13
السلوم 18 10
سيوة 20 08
بورسعيد 24 14
دمياط 22 13
الزقازيق 26 13
المنصورة 25 12
الإسماعيلية 27 12
السويس 25 13
العريش 26 13
رفح 25 12
رأس سدر 25 12
نخل 26 07
نويبع 25 17
طابا 23 12
كاترين 19 07
الطور 26 12
شرم الشيخ 27 16
الغردقة 28 15
مرسى علم 27 14
الفيوم 26 10
بني سويف 26 08
المنيا 26 07
أسيوط 26 07
سوهاج 27 09
قنا 28 10
الأقصر 30 11
أسوان 31 11
إدفو 30 10
أبو سمبل 29 12
الوادى الجديد 27 06
شلاتين 29 20
أبو رماد 30 19
حلايب 29 23
رأس حدربة 29 22
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