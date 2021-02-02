انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الأربعاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مجددا ويكون هناك سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأربعاء يشهد سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر على فترات متقطعة.





وأضافت أنه اعتبارا من يوم الخميس، سيكون هناك انخفاض في الحرارة بمعدل 6 درجات، ويكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر، يصاحب ذلك نشاط للرياح.





وأشارت إلى انه يوم الجمعة، ستكون الأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون أمطار خفيفة على الوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط للرياح على كافة أنحاء البلاد.



