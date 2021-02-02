بدءا من الغد.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية بالبلاد.. فيديو

أفادت الدكتورة ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مستمر حتى غدا الأربعاء، وترتفع درجات الحرارة بحوالي من 3 الي 4 درجات عن المعدلات الطبيعية، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 26 درجة.





وأكدت الدكتورة ايمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد "،على المواطنين ضرورة عدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة ، مضيفة: مش عايزين ننخدع بارتفاع درجات الحرارة، لانه ارتفاع مؤقت.





وأضافت أن الطقس سيكون بارد ليلًا ودافئ نهارًا، موضحة أنه بداية من غد الأربعاء سنشهد حالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية، وتساقط أمطار رعدية متوسطة وغزيرة على المناطق الجبلية فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وأشارت إلى أنه يومي الخميس والجمعة ستمتد حالة عدم الاستقرار لمعظم انحاء الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية والوجه البحرى، مع زيادة فرص سقوط الامطار، مؤكدة أن يوم الخميس سيكون ذروة حالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.





واضافت ان الطبيعة الجغرافية لسلاسل جبال الاحمر ستجعل هناك فرصة اكبر لتكون السيول في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهده البلاد في نهاية الاسبوع.



