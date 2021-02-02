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فن

أحمد عبد العزيز أمين عن المحكمة: حلمي تحقق بالتعاون مع المخرج محمد أمين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم - سعيد فراج

يواصل الفنان الشاب احمد عبد العزيز امين، تصوير دوره في فيلم "المحكمة"، حيث يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية شقيق الفنان غادة عادل، ويتبقي له عده ايام من اجل الانتهاء من تصوير دوره. 


قال أحمد عبد العزيز، إن أهم ما يميز العمل هو التعاون مع المخرج الكبير محمد أمين، الذي كان بمثابة الحلم له التعاون معه، وإنه أضافة كبيرة واستفاد منه كثيرًا خلال احداث الفيلم، بجانب التعاون مع النجوم الكثيرة في العمل.


فيلم «المحكمة» بطولة عدد كبير من النجوم منهم محمود عبدالمغني، كريم عفيفي، فتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، صلاح عبدالله، سليمان عيد، عبدالرحيم حسن، محمود عامر، وغادة عادل، احمد عبد العزيز امين، ومن تأليف أحمد عبدالله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين.



وكانت آخر أعمال الفنان احمد عبدالعزيز مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.


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