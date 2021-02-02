القصر العينى: الوصفات العشوائية لن تفيد فى علاج كورونا وقد تسبب ضررا

قال الدكتور محمد المنيسى ، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العينى، إن جسم الإنسان يتمتع بمناعة واضحة تنشط عندما يتعرض الجسم لأي ميكروب، كما أن هناك مناعة أخرى ذاتية متوارثة ويمكن تعديلها.





وأضاف " المنيسى " ، خلل حواره ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سى بى سى، أن اللعب بالمضادات الحيوية قد يضر كثيرًا، لانها يمكن أن تتسبب فى تنشيط نوع من البكتيريا الحميدة.





وأشار أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العينى ، إلى أنه يمكن ان يحدث نوع من حساسية الجسم المزمنة لدى بعض الاشخاص نتيجة تغير الكتلة الجرثومية التى تعيش معنا، والمكونه من مجموعة من البروتينات ومضادات الالتهاب.



