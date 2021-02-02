ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القصر العينى: الوصفات العشوائية لن تفيد فى علاج كورونا وقد تسبب ضررا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد المنيسى ، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العينى، إن جسم الإنسان يتمتع بمناعة واضحة تنشط عندما يتعرض الجسم لأي ميكروب، كما أن هناك مناعة أخرى ذاتية متوارثة ويمكن تعديلها.

وأضاف " المنيسى " ، خلل حواره ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سى بى سى، أن اللعب بالمضادات الحيوية قد يضر كثيرًا، لانها يمكن أن تتسبب فى تنشيط نوع من البكتيريا الحميدة.

وأشار أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العينى  ، إلى أنه يمكن ان يحدث نوع من حساسية الجسم المزمنة لدى بعض الاشخاص نتيجة تغير الكتلة الجرثومية التى تعيش معنا، والمكونه من مجموعة من البروتينات  ومضادات الالتهاب.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العينى، أن المناعة تتأثر ببعض الاكلات ، وهناك بعض الادوية ايضا تضعف المناعة ، منوهه إلى أن الوصفات العشوائية لن تفيد فى علاج كورونا ولكنها ستسبب ضرر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ أمراض صدرية: التشخيص مهم لتحديد أي الأجهزة أصابها فيروس كورونا.. فيديو

الفيروس أصبح أكثر انتشارا وأقل ضراوة.. طبيب: تحور كورونا لا يؤثر على التطعيم

الحوامل يعانين أكثر مع كورونا.. أستاذ نساء وتوليد ينصح الأزواج الجدد بتأخير الإنجاب

آمنة وفعالة.. طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا الحاصلة على إجازة.. فيديو

2 متر تنقذك بنسبة 95%.. نصائح جديدة ومهمة لمواجهة كورونا

أستاذ جهاز هضمي: لقاحات كورونا فعالة وآمنة 100% ولا داعي للقلق.. فيديو

ترشيحاتنا

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك

إصابة دموية لـ محمد عبد الغني خلال مواجهة الزمالك وغزل المحلة

بعد إصابة نائبين.. حقيقة إصابة ثالث بـ كورونا عن الإسماعيلية

شاهد.. لحظة القبض على راكب مخمور بعد ضربه مضيفة جوية بالرأس

عمرو جمال يفضح سارق سيارته: المرة دي مش هسكت.. فيديو

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفريك يوميا؟

سعر ومواصفات كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022.. صور

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك