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رياضة

بعد هجوم سونيس.. الأرقام تبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:01 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
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محمد السعيد
يستهدف بعض لاعبي ونجوم الدوري الإنجليزي السابقين خطف الأنظار وجذب اهتمام الصحف من خلال الهجوم على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول .

ويبدو أن جرايم سونيس واحدا من هذه النوعية التي تستغل أي مناسبة للهجوم على محمد صلاح، وتوجيه اتهامات باطلة له، في نفس الوقت الذي تتغنى فيه صحف العالم بأداء " مو" الرائع في مباراة وست هام الأخيرة في الدوري الإنجليزي وتسجيله هدفين في شباك المطارق.

ليست هذ المرة الأولى التي يهاجم سونيس محمد صلاح، حيث سبق واتهمه منذ أسابيع قليلة بالتمثيل من أجل الحصول على ركلات جزاء.

وخرج سونيس عقب مباراة وست هام الأخيرة في الدوري الإنجليزي، ليصرح بأن محمد صلاح هو أكثر أناني رآه خلال حياته، وأنه لا يتذكر أن شاهد لاعبا بهذا السوء.

لكن لغة الأرقام تبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية، حيث يتواجد  " مو" في المركز  الثالث  في قائمة الأعلى صناعة للأهداف بين لاعبي ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم،  برصيد 3 أسيست.

أندى روبرتسون الظهير الأيسر للريدز هو الأكثر صناعة للأهداف برصيد 5 أسيست.

عدم تمرير محمد صلاح الكرة لزملائه في بعض الأوقات أمرا طبيعيا لأن فرصة في التسجيل تكون أفضل والدليل على ذلك تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ثناني توتنهام هاري كين وهيونج سون.
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