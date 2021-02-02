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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد إحدى قاعات المؤتمرات بجامعة الملك سلمان الدولية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:00 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، احدى قاعات جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ والتي من المقرر ان يعقد بها فعاليات دورة " الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف و كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: الإعلام الديني والتحديات المعاصرة) بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء ، مع منح شهادة حضور الدورة لجميع المشاركين.

وأيضا تم عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021م في حضور نخبة من الإعلاميين.
 
رافق المحافظ خلال التفقد اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، والدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ.

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محافظ جنوب سيناء يتفقد إحدى قاعات المؤتمرات بجامعة الملك سلمان الدولية
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