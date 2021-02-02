القادم من امتداد رمسيس والقاهرة الجديدة.. تحويلات مرورية جديدة.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بمواصلة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور؛ تزامنًا مع الاستمرار فى تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية الخاصة بكوبرى الفردوس المستحدث أعلى محور المشير طنطاوى الغربي، ومواصلة إجراء بعض التحويلات المرورية لمدة ستة أيام إضافية.





وكان ذلك اعتبارًا من الساعة 10مساء وحتى 6 صباحًا من يوم الإثنين الموافق 1 /2 /2021م حتى يوم الأحد الموافق 7 /2 /2021 ، بالإضافة إلى الغلق الكلى يوم الخميس 4 /2 /2021 من الساعة 10 مساءًا حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 6 /2 /2021 .





ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:





- القادم من إمتداد رمسيس إتجاه مناطق القاهرة الجديدة : يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيمينًا شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة تجاه شارع المخيم الدائم فيمينًا محور الشهيد فمطلع المشير الغربى تجاه مناطق القاهرة الجديدة .





- القادم من مناطق القاهرة الجديدة إتجاه إمتداد رمسيس إتجاه : يسلك محور المشير طنطاوى فيمينًا مخرج محور الشهيد إلى مناطق مدينة نصر والعباسية.





ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.