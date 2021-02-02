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أخبار العالم

فلسطين تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:04 م
وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مبتدئة بالطواقم الصحية والطبية العاملة في غرف العناية المركزة داخل مراكز ومستشفيات علاج مرضى فيروس كورونا.

وتلقت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مستشفى هوغوتشافير في ترمسعيا، فيما جرى تطعيم الكادر الطبي العامل في غرف العناية المكثفة هناك بلقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وكانت وزراة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم أمس تلقيها 2000 جرعة من لقاح موديرنا، مؤكدة أن الأولوية في تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا هي للكوادر العاملة في القطاع الصحي، كونهم الفئة الأكثر احتكاكًا بالمرضى، والأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح هي فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والمصابون بالأمراض المزمنة، وذلك لأنه في حال إصابتهم بالفيروس فسيكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية خلال بدء حملة التطعيم إلى أن هذه الحملة ستُستكمل مع لقاح سبوتنيك الروسي، حيث ستصل فلسطين 5000 جرعة بعد أيام، إضافة إلى 37 ألف جرعة من مبادرة كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة والتحالف العالمي من أجل ضمان استفادة دول العالم من اللقاحات ضد جائحة كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة أن الحكومة الفلسطينية اشترت لقاحات استرازانيكا وستصل فلسطين أيضًا خلال الفترة المقبلة.
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