يسري نصر الله: أفضل شخصيات العمل الفني تكون أذكى مني.. عمرو موسى: أميل للشخصيات الرمادية

أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة اليوم ماستر كلاس بعنوان: كاستينج فريق عمل المخرج خلف وأمام الكاميرا، بمشاركة المخرج يسري نصر الله وعمرو موسى، ويديرها الفنان صبري فواز.

وأكد المخرج يسري نصر الله أن اختياره لأي عمل فني يبدأ من إحساسه الشخصي بمدى ارتباطه بالنص، موضحًا أنه يسأل نفسه دائمًا: "هل أستطيع أن أجد نفسي داخل هذا العالم؟ وهل هو عالم يمكنني اكتشافه؟"، مشيرًا إلى أن كل مخرج لديه تفضيلاته الخاصة تجاه نوعية الشخصيات والحكايات التي تجذبه.

وأوضح أنه يحرص على أن تكون الشخصيات التي يقدمها "حرة"، مضيفا أنه يفضل أن تكون شخصياته أذكى منه، لأن ذلك يجعلها أكثر خفة دم واستقلالية، ويخلق صراعات درامية ممتعة وغير سطحية.

وتحدث نصر الله عن شخصية الشرير في العمل الفني معتبرًا أنها عنصر أساسي في البناء وانها تكون شخصية جذابة وخفيفة الظل وقوي الحضور.

بينما تحدث المخرج عمرو موسى عن رؤيته الخاصة لمعايير العمل السينمائي الجيد، مؤكدًا أن قناعته منذ دراسته للسينما تقوم على فكرة بسيطة، وهي أن "الفيلم الحلو هو اللي تحب تشوفه تاني".

وأوضح أن انجذابه لأي فيلم لا يعتمد فقط على القصة، بل على مدى ارتباطه. بالشخصيات، مشيرًا إلى أن الأعمال التي يفضلها هي التي تجعله يحب شخصياتها أكثر من حبّه للأحداث نفسها، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على البقاء في الذاكرة.

وأضاف أنه يتجنب إصدار أحكام مباشرة على الشخصيات التي يقدمها، ويفضل أن يطرحها بشكل "رمادي"، بحيث لا تكون خيرًا مطلقًا أو شرًا مطلقًا، تاركًا للمشاهد حرية التقييم.

وأكد أن هذه الطريقة تمنح الجمهور مساحة للمشاركة والتفكير، وتجعل المشاهد يشعر بذكائه وقدرته على تحليل الشخصيات بنفسه، وهو ما يخلق تفاعلًا أعمق مع العمل الفني.

تُقام الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو، وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية عدد من الجهات، من بينها وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.