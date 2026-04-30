فن وثقافة

أسرة علي سعد تستقبل العزاء بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد .. اليوم

أحمد البهى

تستقبل أسرة الملحن علي سعد، العزاء، اليوم، الخميس بعد صلاة المغرب بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد. 

 وكان قد رحل عن عالمنا أمس الأربعاء الموسيقار علي سعد بعد رحلة عطاء فني ممتدة، أثرى خلالها المكتبة الموسيقية والدرامية المصرية بمئات الأعمال الإبداعية .

​يعد الراحل أحد أبرز الملحنين الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات الفنية، حيث شارك في تلحين ووضع الموسيقى التصويرية لـ 77 عملاً مسرحياً، كان من أبرزها "حمري جمري" و"البراشوت".


كما امتدت إبداعاته لتشمل الشاشة الصغيرة عبر 62 مسلسلاً تلفزيونياً، منها "أوراق مصرية" و"الحفار" و"الوعد الحق".


​وفي السينما، وضع الموسيقار علي سعد بصمته على 18 فيلما منها "السيد كاف" و"الشيطان يعظ"، بالإضافة إلى إسهاماته الكبيرة في الدراما الإذاعية من خلال أعمال مثل "أسد البحار" و"قمر على بوابة المتولي".

​ويأتي رحيل الموسيقار علي سعد ليطوي صفحة إنسانية مؤثرة، حيث كان زوجاً للفنانة الراحلة فتحيّة طنطاوي، التي رحلت عن عالمنا في أغسطس 2021،و قد جمعتهما رحلة حياة وفن استمرت لأكثر من 50 عاماً، اتسمت بالهدوء والوفاء المتبادل.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

يسري نصر الله: أفضل شخصيات العمل الفني تكون أذكى مني.. عمرو موسى: أميل للشخصيات الرمادية

يسري نصر الله: السينما “شغلانة مجنونة” وتحتاج سحر حقيقي

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد