أسرة علي سعد تستقبل العزاء بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد .. اليوم

تستقبل أسرة الملحن علي سعد، العزاء، اليوم، الخميس بعد صلاة المغرب بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد.

وكان قد رحل عن عالمنا أمس الأربعاء الموسيقار علي سعد بعد رحلة عطاء فني ممتدة، أثرى خلالها المكتبة الموسيقية والدرامية المصرية بمئات الأعمال الإبداعية .

​

​يعد الراحل أحد أبرز الملحنين الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات الفنية، حيث شارك في تلحين ووضع الموسيقى التصويرية لـ 77 عملاً مسرحياً، كان من أبرزها "حمري جمري" و"البراشوت".



كما امتدت إبداعاته لتشمل الشاشة الصغيرة عبر 62 مسلسلاً تلفزيونياً، منها "أوراق مصرية" و"الحفار" و"الوعد الحق".



​وفي السينما، وضع الموسيقار علي سعد بصمته على 18 فيلما منها "السيد كاف" و"الشيطان يعظ"، بالإضافة إلى إسهاماته الكبيرة في الدراما الإذاعية من خلال أعمال مثل "أسد البحار" و"قمر على بوابة المتولي".

​

​ويأتي رحيل الموسيقار علي سعد ليطوي صفحة إنسانية مؤثرة، حيث كان زوجاً للفنانة الراحلة فتحيّة طنطاوي، التي رحلت عن عالمنا في أغسطس 2021،و قد جمعتهما رحلة حياة وفن استمرت لأكثر من 50 عاماً، اتسمت بالهدوء والوفاء المتبادل.