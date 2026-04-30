الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يسري نصر الله: السينما “شغلانة مجنونة” وتحتاج سحر حقيقي

خلال ماستر كلاس كاستينج فريق عمل المخرج خلف وأمام الكاميرا
أحمد البهى

كشف المخرج يسري نصر الله رؤيته الفلسفية لصناعة السينما، خلال ماستر كلاس كاستينج فريق عمل المخرج خلف وأمام الكاميرا، المقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لافتا إلى أن العمل في الفن "شغلانة مجنونة" بطبيعتها ولا يمكن خوضها دون امتلاك شغف حقيقي يصل إلى حد السحر تجاه السينما وأن هذا الشغف هو المحرك الأساسي للاستمرار في مهنة مليئة بالتحديات.

ومن جانبه تحدث المخرج عمرو موسى عن شغفه بإعادة اكتشاف الممثلين وتقديمهم بصورة مختلفة، وأنه يفضل دائما كسر الصورة النمطية واختيار وجوه قادرة على إحداث مفاجأة فنية واستشهد بتجارب مع ممثلين مثل مصطفى أبو سريع ورحمة أحمد حيث يرى أن هذا التوجه يمثل نقلة مهمة للممثل ومتعة حقيقية للمشاهد.

وأضاف موسى أنه يتجنب الحلول السهلة أو الاختيارات الجاهزة و أنه لا يفضل "أول اختيار في الدرج" ويميل إلى التأني والبحث الدقيق واستعاد تجربته كمساعد مخرج في مسلسل هجمة مرتدة حيث تعمد الابتعاد عن "الشللية" في الاختيارات واتفق مع جهة الإنتاج على عدم الاستعانة بكاستينج دايركتور بهدف مشاهدة أكبر عدد ممكن من الممثلين واكتشاف طاقات جديدة.

كما تطرق إلى طبيعة اختبارات الأداء (الأوديشن)، وأنها تجربة مرهقة نفسيا للممثل مما يستدعي خلق بيئة آمنة تساعده على تقديم أفضل ما لديه وكشف أنه في آخر أعماله استعان بممثلين داخل جلسات الأوديشن لدعم المشاركين وتخفيف التوتر عنهم.

وشدد موسى على أن الاحترافية في السوق المصري تعني القدرة على حماية العمل من الأخطاء من خلال وجود نظام واضح يقوده قسم الإخراج بالتوازي مع دور الكاستينج دايركتور لضمان أعلى جودة ممكنة.

في السياق ذاته ألقى نصر الله الضوء على أهمية دور مساعد المخرج، وأنها  أكثر المهن ظلما داخل الصناعة رغم كونه عنصر محوري في تنظيم العمل وأكد أنها ليست مجرد مرحلة انتقالية بل مهنة قائمة بذاتها، وتحدث عن تجربته الشخصية حيث عمل مساعد مخرج لفترة وأنه “لم يكن جيدًا” لكنه تعلم الكثير خاصة خلال عمله مع المخرج الكبير يوسف شاهين وهو ما أسهم في تشكيل أدواته كمخرج.

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة، رئيس المهرجان محمد محمود ،مدير المهرجان محمد سعدون، المدير الفني موني محمود.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

الحد الأدنى للأجور

عيد العمال.. قانون العمل يحدد موعد العلاوة وآليات زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

مجلس الشيوخ

برلماني: حزمة الحوافز الحكومية لدعم المشروعات المتعثرة تعزز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا

النائب محمود سامي

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول أراضي البحوث الزراعية والأمن الغذائي

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد