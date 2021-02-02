كلام باطل.. أسامة ربيع: لا صحة لما يروج عن فقدان 16% من حركة التجارة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة لو لم يتم تدشينها كنا سنتأثر بنسبة كبيرة من ناحية الدخل، مضيفا أن رؤية السيسي بقناة السويس الجديدة كانت في محلها.





وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه حققنا أعلى حمولة في تاريخ قناة السويس، لافتا إلى أن قناة السويس ليس لها منافس في العالم.





وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه حققنا ثاني أعلي ايراد في تاريخ قناة السويس، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله عن فقدنا 16% من حركة التجارة وكلامهم مرسل وباطل.





وفي السياق نفسه أشار إ رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه الناقلات الضخمة لن تمر إلا من خلال قناة السويس.



