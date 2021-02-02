أحمد بدوي: تجديد الخطاب الديني تم طرحه في البرلمان بحضور وزير الأوقاف

أكد أحمد بدوي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن فكر أراضي الأوقاف تم طرحه خلال بيان وزير الأوقاف في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه نريد أفضل استغلال لهذه الأراضي. استغلالالأوقافبيانالأوقافاستغلال





وأضاف بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن فكرة تجديد الخطاب الديني أمرا في غاية الأهمية وتم طرحة في المجلس في وجود وزير الأوقاف، مشيرا إلى أن هذا يحتاج تعاون عدة وزارات.





وتابع أن أحمد بدوي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تم مناقشة أمور تخص الأوقاف واستثمار أموال الأوقاف والاهتمام بمساجد أل بيت.



