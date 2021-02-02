متحدث الوزراء يزف بشرى حول لقاحات كورونا فى مصر

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيه كان له أثر ايجابي على المواطنين في ارتداء الكمامة، مضيفا أن انخفاض أعداد الاصابة بكورونا ساهم في تخفيض الضغط على المستشفيات.





وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لدينا أسرة في مستشفيات جاهزة لاستقبال كل الحالات، مشيرا إلى أن مصر تلقت دفعة أولي من لقاح استرازينيكا.





وكشف متحدث الوزراء ، أن مصر ستتلقي دفعات جديدة من اللقاح قريبا وفي منتصف شهر فبراير الحالي، متابعا أن التحالف الدولي للقاحات ستصل لقاحاته في منتصف فبراير الحالي بدلا من مايو المقبل





وأكمل سعد، أنه أي لقاح يستخدم في مصر حاصل على كل الموافقات الدولية وتم اجراء التجارب عليه.



