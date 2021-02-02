الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الان ، تداول صورة قرار وزاري معتمد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومختوم بختم شعار الجمهورية ، لحسم موقف امتحانات طلاب الجامعات.





ونص هذا القرار "المتداول" على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .





ونص القرار على أن تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.





وشدد القرار على أن تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية.





وأكد القرار بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، ويلتزم رؤساء اللجان بضرورة اخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل.





وتم التأكيد على ضرورة أن يلتزم رؤساء اللجان بالاختصاصات الواردة بالمنشور العام رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته كل فيما يخصه.



