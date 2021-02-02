ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي يعلق خسارة الزمالك من غزل المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:57 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز فريق غزل المحلة على نادي الزمالك في مباراة اليوم بالدوري المصري الممتاز.


وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بتويتر قائلا: "‏مبروك لغزل المحلة الفوز الأول بعد عشرة أسابيع من بدء الدوري".

وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أولى انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

بدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي المحلة  واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون تشكيل خطر.

وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمرير من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.

وسد ساسي كرة من مسابقة  بعيد ة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنها أمسك بها في النهاية.

وتعرض عبد الغنى للإصابة بعد التحام شديد مع لاعب غزل المحلة ليلجأ جايمي باتشيكو إلي تغيير اضطراري في أول 26 دقيقة من المباراة.

وحاول الزمالك إحراز أولي أهجافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم يحالفهم الحظ .

وتمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.



وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفاو عقب استغلا الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة دموية لـ محمد عبد الغني خلال مواجهة الزمالك وغزل المحلة

التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول بين المحلة والزمالك

65 دقيقة.. الزمالك يضغط والمحلة يحافظ على نظافة شباكه

بعد إهدار العديد من الفرص .. فرجاني ساسي يحرز الهدف الأول لـ الزمالك في شباك زعيم الفلاحين

زعيم الفلاحين يستذئب أمام الزمالك.. عبده يحيى يتعادل لـ فريقه بعد 5 دقائق من تقدم الملكي

الزمالك وغزل المحلة يتصدر تويتر بعد تعادل زعيم الفلاحين

ترشيحاتنا

الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

مصر والإمارات وأمريكا من بينها.. السعودية تحظر السفر مؤقتا من 20 دولة

كبرى المفاجآت.. طلائع الجيش يهزم الأهلى 78-76 فى دوري سوبر رجال السلة

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

تلقى أموالا مخالفة.. النيابة العامة تبدأ التحقيق في واقعة مستريح المنيا

يا فرحة ما تمت.. فرجاني ساسي يطرد بعد تسجيله هدفا بـ لقاء الزمالك والمحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السجق بالبطاطس.. خطوة بخطوة

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع