شهرة كرتونية آخرها سجن القناطر.. تامر أمين يوجه رسالة لـ مودة الأدهم وحنين حسام

قال الإعلامي تامر أمين، إن هوس السوشيال ميديا و جنون الشهرة، تتسبب فى مشكلات كثيرة، موضحًا أن الجميع شاهد ما حدث لـ "مودة الأدهم وحنين حسام".





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن البنتين قامتا بنشر بعض الفيديوهات على السوشيال ميديا وبعد ذلك تم القبض عليهما لبثهم بعض الفيديوهات.





ولفت إلى أنه سعيد ببراءة مودة الأدهم، و اخلاء سبيل حنين حسام بعد ان دفعت كفالة.





وأوضح أنه يطالب حنين و مودة بان يكون ما حدث تجربة ومرت وعمل اشياء مهمة خلال الفترة المقبلة





وأشار إلى أن، ما يتم على السوشيال ميديا شهرة كارتونية زائفة أخرها سجن القناطر.



