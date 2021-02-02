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توك شو

شهرة كرتونية آخرها سجن القناطر.. تامر أمين يوجه رسالة لـ مودة الأدهم وحنين حسام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:19 م
مودة الأدهم وحنين
مودة الأدهم وحنين حسام
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن هوس السوشيال ميديا و جنون الشهرة، تتسبب فى مشكلات كثيرة، موضحًا أن الجميع شاهد ما حدث لـ "مودة الأدهم وحنين حسام". 

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن البنتين قامتا بنشر بعض الفيديوهات على السوشيال ميديا وبعد ذلك تم القبض عليهما لبثهم بعض الفيديوهات.

ولفت إلى أنه سعيد ببراءة مودة الأدهم، و اخلاء سبيل حنين حسام بعد ان دفعت كفالة.

وأوضح أنه يطالب حنين و مودة  بان يكون ما حدث تجربة ومرت وعمل اشياء مهمة خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أن، ما يتم على السوشيال ميديا شهرة كارتونية زائفة أخرها سجن القناطر.

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