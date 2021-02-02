ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي في المونديال غدا.. مؤتمر لـ موسيماني للحديث عن مباراة الدحيل بالفيديو كونفرانس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:09 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، وذلك للحديث عن مباراة الدحيل المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويقام المؤتمر في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس داخل قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن اللقاء.

وكان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب جامعة قطر، في الوقت الذي تخضع فيه البعثة لإجراءات طبية مشددة، وفقا للترتيبات التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة منذ سفر الفريق من القاهرة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يحفز والتر بواليا في جلسة خاصة

موسيماني يدرس الدحيل القطري بالفيديو

تقسيمة قوية للاعبي الاهلي خلال المران الأول في الدوحة

الأهلي في المونديال.. موسيماني يركز على تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة الدحيل

موسيماني: درسنا الدحيل بشكل جيد وسعيد بدعم جماهير الأهلي

بلاي ستيشن وألعاب رماية ومطعم لبناني لبعثة الأهلي في الدوحة

ترشيحاتنا

ميركاتو يناير.. 56 صفقة جديدة في الدوري الممتاز.. الزمالك والمقاصة نجوم اللحظات الأخيرة

الكلاب تعوى.. زوجة محمود علاء تثير الجدل بعد هزيمة الزمالك من غزل المحلة.. شاهد

الانتصار الأول منذ 34 عاما .. غزل المحلة يكتب تاريخا جديدا عقب هزيمة الزمالك

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

قائد الانقلاب في ميانمار يخرج عن صمته: ما فعلناه كان حتميا

الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويشعل دوري سوبر رجال السلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السجق بالبطاطس.. خطوة بخطوة

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع