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برلمان

حقوق إنسان النواب تطالب بإنشاء قناة تخاطب الغرب للرد على الشائعات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:36 م
طارق رضوان
طارق رضوان
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعها الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 2 فبراير عام 2021، برئاسة النائب  طارق رضوان رئيس اللجنة، وذلك للقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

تناول اللقاء مطالبة اعضاء اللجنة بضرورة وجود قناة حقيقة تخاطب الغرب باللغات الإنجليزية والفرنسية، فالمطلوب ألا نخاطب أنفسنا وإنما نريد قناة فضائية تتحدث باللغة التي يفهمها الغرب حول حقوق الانسان، وترد على ما يثار عن مصر من شائعات.

كما اشار اعضاء اللجنة من خلال توصيات خاصة بضرورة عرض الإنجازات التي تتعلق بحقوق الانسان سواء الاجتماعية والاقتصادية، أو المدنية والسياسية، وذلك وفقا للعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فيجب ان نخاطب العالم بلغته بالأدوات المتاحة لدينا من الهيئة الوطنية للإعلام حيث نتوقع المزيد من الهجوم في الفترة القادمة.

واضاف اعضاء اللجنة الي ضرورة الاهتمام بتناول الاعلام حقوق ذوى الإعاقة، وأيضا الاهتمام بمشكلات تنمية المجتمع، وأن المرأة شريك أساسي مع ابراز النماذج الناجحة في هذا المجال في وسائل الاعلام.

كما اشاروا الي ضرورة  الاهتمام بالتراث المصرى في الاعمال الفنية فهذا ارث كبير موجود لدينا ويجب أن نحافظ عليه. واقترحوا ايضا بضرورة وضع لوجو خاص بحقوق الانسان علي الموضوعات التي تتعلق بحقوق الانسان على القنوات المصرية.
حقوق إنسان النواب تطالب بإنشاء قناة تخاطب الغرب للرد على الشائعات
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