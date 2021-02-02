متخصص: تغيرات فى صفات فيروس كورونا.. ولقاحا أسترازينيكا وفايزر الأكثر توزيعا في بريطانيا

أكد الدكتور ضياء الدين كامل استاذ الباثولوجي بجامعة انجلا راسكن ببريطانيا، إن طفرتين لكورونا ظهرتا في جنوب أفريقيا والبرازيل الجديدة تسيطر على فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن شركة جونسون أند جونسون سيكون لديها لقاح مضاد لفيروس كورونا. موضحا أن اللقاحات





وأوضح كامل، في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 108 شخص مصابون بكورونا ظهرت عليهم طفرة فيروس جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن فيروس كورونا الجديد في بريطانيا ينتشر بسرعة تتجاوز 50% عن الفيروس الأصلي.









وأشار استاذ الباثولوجي بجامعة انجلا راسكن ببريطانيا، إلى أن لقاح استرازينيكا جيد لكبار السن ولا توجد دراسات تثبت عكس ذلك.









وأشار استاذ الباثولوجي بجامعة انجلا راسكن ببريطانيا، إلى أن شركة استرازينيكا وفايزر- بايونتيك تتعهدان بزيادة كمية اللقاحات المخصصة للاتحاد الأوروبي.



