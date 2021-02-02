بالأسود.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة جريئة غير معتادة

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد في جلسة تصوير جديدة وقامت بنشرها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجريئة، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات عليها.
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وظهرت ريا أبي راشد مُرتدية فستانًا كت طويل باللون الأسود وبفتحة من القدمين واختارت ارتداء حذاء باللون الأسود في الفضي، مع جوانتي على يديها باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا عبر كتفيها بطريقة انسيابية على تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وبالنسبة للماكياج لم تتكلف ريا أبي راشد في وضع المكياج؛ حيث اكتفت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود، مع وضع اللون كشميري كأحمر شفاه، وهو ما تناسب مع بشرتها وملامحها .
ولم تتكلف ريا ابي راشد بارتداء الاكسسوارات؛ واكتفت باختيار قرطين وخواتم واسورة باللون الفضي اللامع، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.
وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.
وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.
وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.
وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..