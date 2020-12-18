بملابس شتوية.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها صورة مع شقيقتها

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة تجمعها بأختها وابنتها خلال قضائهم الوقت معا وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".
وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة عفوية وجذابة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية بنطال باللون الأسود، وعليه جاكيت وتر بروف باللون الأسود وبأكمام طويلة، وقامت باختيار حذاء رياضي باللون الأبيض، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة ومميزة .
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدل عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة مع رفع الخصلات الامامية إلى الوراء، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الماسكرا لتبرز جمال عينيها، ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة، وغير متكلفة.
وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.
وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز غوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.
وبدأت ريا أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.
وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.
وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..