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منوعات

شبيه مايكل جاكسون يثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اثار أحد منتحلي شخصية مايكل جاكسون الذي يحمل تشابهًا غريبًا مع ملك البوب ​​نفسه موجة جديدة من الجدل دفع البعض  للدعاء أن المغني الراحل  لا يزال على قيد الحياة حتى اليوم.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار،  توفي المغني الأسطوري مايكل جاكسون في 25 يونيو 2009 ، لكن مجموعة متزايدة باستمرار من منظري المؤامرة يواصلون الادعاء بشكل غريب أن ملك البوب  ربما لا يزال على قيد الحياة حتى يومنا هذا.


 من بين الأشخاص الذين يشعلون في كثير من الأحيان نيران الجدل  عن غير قصد مايكل جاكتون ، منتحل الشخصية الذي يبدو عمليا مطابقًا للرجل نفسه.


 وقد أثار شبيه مايكل جاكسون مقطع الفيديو الأخير الذي نشره على تطبيق التيك توك موجة جديدة من التعليقات تشير إلى أن ملك البوب لا يزال على قيد الحياة.


 تُظهر اللقطات مايكل وهو يدخل متجرًا في  ، فقط لكي يشاهده أحد العملاء في حالة صدمة.

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