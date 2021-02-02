المهندس خالد صديق: سيتم تنفيذ عدد من المشروعات على غرار الأسمرات بـ 14 محافظة.. فيديو

اللجنة تشرف على التنفيذ بالمحافظات المعنية ومتابعة جودة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني ومتابعة الصرف والتسويات وتشكيل لجان الحصر والتسكي.





وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن المشروع سيتم تنفيذ عدد من المشاريع على غرار الأسمرات في 14 محافظة وسيكون هناك 42 مشروع في تلك المحافظات.





وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنه اليوم تم صب أول خرسانة في أول مشروع مؤكدا أن ذلك تم في محافظة السويس.





وأشار صديق إلى أنه لا بد من التخطيط العمراني الجيد ودراسة والقيام بمشاريع بديلة لأهالينا بالعشوائيات والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التي هدفها راحة المواطن المصري.

أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن