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محافظات

اليوم.. انقطاع المياه عن بعض المناطق غرب الإسكندرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:01 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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احمد بسيوني

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاربعاء، انقطاع المياه عن بعض المناطق غرب المحافظة نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد بأحد خطوط المياه. 


وكشفت الشركة  عن ضعف وانقطاع المياه بمنطقتي وادي القمر وطلمبات المكس، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 9 صباحًا. 


وأشار إلى أن انقطاع المياه يأتي لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم، تحديدًا في خلف سور شركة إسكندرية للبترول – ترعة الخندق. 


وتابعت الشركة أنه سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الإنتهاء من عمليات الإحلال والتجديد، وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .


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