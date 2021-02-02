الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد

أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم الإنتهاء تماما من شفط المياه من الشوارع ومحور 26 يوليو أمام هايبر وان، وعودة حركة المرور لطبيعتها .





واضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم الدفع بـ 10 سيارات لشفط المياه، التي انطلقت بعد كسر في خط مياه رئيسي بقطر 800 مم، أمام هايبر وان مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية .





واشار أنه جاري اصلاح خط المياه وسيتم الإنتهاء منه خلال 4 ساعات على الأكثر، وأن المناطق المتأثرة بإنخفاض المياه هي ، منطقة أبو رواش والمنطقة الاستثمارية في الجيزة .





وكانت قد تعطلت الحركة المرورية على طريق المحور أمام هايبر والشيخ زايد، بسبب كسر ماسورة مياه كبيرة.





ظهرت الكثافات فى الطريق أمام السيارات المتجهة من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر والعكس، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.



















