ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:29 م
عودة الحركة المرورية
عودة الحركة المرورية
Advertisements
أحمد زهران
أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم الإنتهاء تماما من شفط المياه من الشوارع ومحور 26 يوليو أمام هايبر وان، وعودة حركة المرور لطبيعتها .

واضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم الدفع بـ 10 سيارات لشفط المياه، التي انطلقت بعد كسر في خط مياه رئيسي بقطر 800 مم، أمام هايبر وان مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية .

واشار أنه جاري اصلاح خط المياه وسيتم الإنتهاء منه خلال 4 ساعات على الأكثر، وأن المناطق المتأثرة بإنخفاض المياه هي ، منطقة أبو رواش والمنطقة الاستثمارية في الجيزة .

وكانت قد تعطلت الحركة المرورية على طريق المحور أمام هايبر والشيخ زايد، بسبب كسر ماسورة مياه كبيرة.

ظهرت الكثافات فى الطريق أمام السيارات المتجهة من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر والعكس، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.





الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد
الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد
الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد
الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد
الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد
الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جهاز أكتوبر يعلق على أزمة انفجار ماسورة مياه في المدينة

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: انفجار مفاجئ لخط مياه بمحور 26 يوليو .. فيديو

كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه أعلى المحور.. صور

جهاز مدينة 6 أكتوبر يكشف عن الموقف الحالي بعد كسر ماسورة مياه بمنطقة الشيخ زايد ..فيديو

ترشيحاتنا

مصر والإمارات وأمريكا من بينها.. السعودية تحظر السفر مؤقتا من 20 دولة

بعد غلق السعودية مجالها الجوي.. قرار عاجل من الطيران المدني

هل سيتم تسيير رحلات لإجلاء المصريين العالقين في السعودية بعد منع دخول مواطني 20 دولة؟.. مصر للطيران تجيب

مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى مع جالاتا سراي

يا فرحة ما تمت.. فرجاني ساسي يطرد بعد تسجيله هدفا بـ لقاء الزمالك والمحلة

الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن

لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

أسعار جديدة لنسخة مرسيدس GLA موديل 2021.. تعرف عليها.. صور