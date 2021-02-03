الصدام قادم لا محالة بين إيران وبايدن.. نهاية الاتفاق النووي أقرب من أي وقت مضى.. طهران وواشنطن تسيران في طريق مسدود.. وأمريكا تنفي حدوث مفاوضات

الخارجية الأمريكية: الطريق لا يزال طويلا أمام العودة للاتفاق النووي

أيام تفصل العالم عن نهاية الاتفاق النووي واشتعال الصراع

إسرائيل تواصل رفض فكرة الاتفاق النووي من الأساس





تتطوّر المعركة بين الإدارة الأمريكية الجديدة والنظام الإيراني بشأن التزام طهران بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، ليصبح طريق عودة واشنطن إليه "طويلاً"، بحسب تعبير "الخارجية الأمريكية".





وبحسب تقرير "أراب نيوز"، لم تقبل إسرائيل الصفقة أبدًا ، بينما أبدت عدد من دول الخليج تحفظات على عيوبها، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إيران للصواريخ البالستية وأجندتها الإقليمية. هذه التحفظات مشتركة الآن بين فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.





واستخدمت إدارة ترامب سياسة "أقصى ضغط" في محاولة لإجبار طهران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية - وهو شرط، تواصل إيران رفضه.





وتشير التعليقات المبكرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى أن العقوبات الصارمة التي فرضتها الإدارة السابقة لن يتم رفعها في أي وقت قريب، وأنه سيتعين على طهران اتخاذ الخطوة الأولى من خلال التراجع عن جميع الإجراءات التي تنتهك شروط خطة العمل الشاملة المشتركة، مثل تخصيب اليورانيوم.





وردًا على ذلك، كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف التصريحات السابقة بأن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الاتفاق على الفور، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، وأنه لا ينبغي إجراء مفاوضات جديدة. كما رفضوا اقتراحا بإشراك دول أخرى (خليجية) في مفاوضات جديدة.





الوقت جوهري، حيث إن إيران هددت بحلول منتصف فبراير بتعليق التزامها بما يسمى بالبروتوكول الإضافي، الذي يوفر أدوات للتحقق ويزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي للأنشطة النووية. هذا من شأنه أن يعني نهاية الاتفاق برمته.





موقف الولايات المتحدة مدعوم من قبل حلفائها الأوروبيين وهناك مجالات تفاهم مشترك بين واشنطن وموسكو حول الحاجة لإنقاذ الصفقة.. لكن سيتعين على الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بأنه لا توجد خيارات سوى إجبار إيران على الالتزام بالاتفاق.. ستكون هذه مهمة صعبة للمبعوث الأمريكي الجديد إلى إيران روبرت مالي ، الذي أثار تعيينه معارضة الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، بالإضافة إلى إسرائيل.





و"مالي" هو دبلوماسي مخضرم خدم في ظل إدارة أوباما وكان أحد مهندسي الاتفاقية النووية. ويتهمه منتقدوه بدعم تسوية غير مشروطة للقضية النووية مع إيران.





لكن لا توجد مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الصفقة قبل فرض شروط جديدة على طهران.. يمارس الكونجرس ضغوطًا على إدارة بايدن لعدم رفع العقوبات والالتزام بالمطالب الخاصة بالتفاوض بشأن صفقة جديدة تغطي برنامج إيران الصاروخي بعيد المدى وأجندتها الإقليمية.





وأبلغ ظريف نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع الماضي أن "مرونة" إيران قد تنتهي في غضون شهر إذا لم تتخذ واشنطن خطوات إيجابية في الأسبوعين المقبلين.





مبرر لتوسيع الاتفاقية





لقد أظهر تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى بالفعل خطورتها في جميع أنحاء المنطقة. ووجهت الأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى إيران في الهجوم الصاروخي 2019 على منشآت النفط السعودية ، بينما استخدم الحوثيون في اليمن تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية لشن هجمات ضد أهداف مدنية في السعودية.





ويأتي أكبر تهديد أمني لإسرائيل من تخزين صواريخ إيرانية الصنع في كل من لبنان وسوريا. تريد من واشنطن إنهاء الوجود الإيراني في سوريا واحتواء حزب الله في لبنان.





أما بالنسبة لأجندة إيران الإقليمية المثيرة للجدل، فإن طهران تواصل التدخل في الشؤون العراقية، ودعم الميليشيات الشيعية، واستخدام البلاد كمرحلة لمواجهتها مع الولايات المتحدة؛ أدى وجودها العسكري في سوريا إلى زيادة تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الأهلية المستمرة منذ عقد من الزمن والتي دمرت البلاد. كما أدى دعمها السافر للحوثيين إلى إعاقة جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن وإعادة توحيد البلاد تحت حكم مدني.





وقد يتعمق الجمود بشأن الاتفاق النووي مع استعداد إيران لإجراء انتخابات رئاسية في يونيو، والتي يعتقد محللون أنها ستؤدي إلى زعيم أكثر تشددا. من ناحية أخرى، سيتعين على فريق السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن التغلب على العقبات الدبلوماسية على الصعيدين الداخلي والخارجي إذا كان له أن يتوصل إلى إجماع حول استراتيجية صالحة تمهد الطريق لإنقاذ الاتفاق النووي.





وانتقد حلفاء واشنطن وشركاء آخرون في الاتفاق النووي انسحاب دونالد ترامب أحادي الجانب من الصفقة، ومن الواضح أن سياسته المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران من أجل طرحها على طاولة المفاوضات قد فشلت. في هذه العملية، دمرت العقوبات التي فرضها الاقتصاد الإيراني لكنها لم تفعل شيئًا يذكر للحد من قوة الزمرة الدينية أو الحرس الثوري الإسلامي. في الواقع، مكنت العقوبات المتطرفين أكثر.





في ظل الوضع الحالي، تبدو مهمة بايدن لكشف التحدي النووي الإيراني المعقد شبه مستحيلة. ستجعل إسرائيل ولوبيها في واشنطن مهمته أكثر صعوبة. وفي الوقت نفسه، مع اقتراب إيران من التخلي عن الصفقة تمامًا ، سيكون من الصعب تجنب المخاطر على المنطقة من مثل هذه الخطوة.





وقالت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء إنه من المبكر الموافقة على اقتراح إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي. وأكدت واشنطن ان الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين.





ونفت الخارجية الأمريكية بدء التفاوض مع إيران، وقالت:"لم نتواصل مع إيران منذ تولي بايدن ولا نتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس".





وفي السياق، وقال متحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي لقناة "العربية" إن خارجية الاتحاد تنسق مع إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي.





وكانت تقارير أفادت بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي وعودة واشنطن للانضمام إليه بدأت بالفعل قبل وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض.





إلى ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "IR-2M" في محطة نطنز النووية المبنية تحت الأرض.