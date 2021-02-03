مؤسس أمازون يتنحى عن منصبه.. تفاصيل

قرّر مؤسس أمازون الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، التنحي عن منصب الرئيس المدير العام للشركة هذا الصيف.





ووفقًا لموقع "إن بي أر" الأمريكي، كشفت الشركة يوم الثلاثاء أن بيزوس سيكتفي بمنصب عضو مجلس إدارة تنفيذي، ويسلم زمام الأمور إلى آندي جاسي، رئيس قسم الحوسبة السحابية في أمازون.





وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن بيزوس بعث برسالة إلى موظفي الشركة الكبار، أخبرهم بقراره الجديد.





وقال بيزوس في رسالة إلى الموظفين، معلنًا نهاية مسيرته التي استمرت 27 عامًا: "بقدر ما لا زلت أرقص في المكتب، فأنا متحمس للانتقال إلى منصب الرئيس التنفيذي".





ومن المقرر أن يخاطب مسؤولو أمازون المستثمرين في مكالمة الأرباح الفصلية في وقت لاحق، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح قياسية للعطلات.