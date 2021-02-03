أمامه ملفات كثيرة.. برلماني: أشفق على وزير الإسكان لهذا السبب.. فيديو

وجّه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رسالة للمواطنين قائلاً: "أيها المواطن لا بد أن تتوقف عن السعي لشراء شقة أو محل تجاري وخلافه في عقار مُخالف".





وأضاف "السجيني" خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن الدولة تسعى لإعادة صياغة ملف العمران فى مصر، مشيرًا إلى أنها تسعى لتوفير بدائل بتراخيص، ومعلومة.



