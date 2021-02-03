ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمامه ملفات كثيرة.. برلماني: أشفق على وزير الإسكان لهذا السبب.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:52 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
Advertisements
محمود محسن
وجّه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رسالة للمواطنين قائلاً: "أيها المواطن لا بد أن تتوقف عن السعي لشراء شقة أو محل تجاري وخلافه في عقار مُخالف".

وأضاف "السجيني" خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن الدولة تسعى لإعادة صياغة ملف العمران فى مصر، مشيرًا إلى أنها تسعى لتوفير بدائل بتراخيص، ومعلومة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن إنشاء عمارة المزاريطة، عندما "مالت" منذ سنتين تقدمنا بطلب إحاطة ، معلقا :"كان رد المسئولين بأن العمارة قامت على عاتق 20 مهندسًا"، موضحا أن المشكلة تكمن فى الإدارة الهندسية بالأحياء .

ونوّه بأن ملف البناء العشوائى مُعقد جدًا لذا لابد من الفهم الجيد للمشكلة قبل البدء بحلها، مضيقًا أن قانون التصالح خطوة فى حوكمة العمران فى مصر وتحتاج إلى وقت والتزام قائلًا "أشفق على وزير الإسكان لأنه أمامه فتح ملفات كثيرة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السجينى يوجه الشكر للحكومة على التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء

السجيني: المواطن كان على أعلى درجات الوطنية في ملف التصالح بمخالفات البناء

محلية النواب تجتمع منتصف ديسمبر لتقييم خطة الحكومة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية.. ومطالبات بخطط تنفيذية واضحة وحزمة تمويل

السجيني: الأيام المقبلة ستشهد حضور وزير أو وزيرين للتقييم أمام البرلمان

ترشيحاتنا

الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ إيمى طلعت زكريا.. وشقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية

نشرة أخبار العالم| السعودية تغلق حدودها أمام 20 دولة.. أمريكا تحسم موقفها من التدخل العسكري في ميانمار.. والحريري يجري زيارة إلى مصر

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يكشف حقيقة توقف الرحلات الجوية مع السعودية ..فيديو

مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى مع جالاتا سراي

شاهد.. هدف مصطفى محمد الأول مع جالاتا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن

لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

أسعار جديدة لنسخة مرسيدس GLA موديل 2021.. تعرف عليها.. صور