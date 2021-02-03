أمامه ملفات كثيرة.. برلماني: أشفق على وزير الإسكان لهذا السبب.. فيديو

وجّه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رسالة للمواطنين قائلاً: "أيها المواطن لا بد أن تتوقف عن السعي لشراء شقة أو محل تجاري وخلافه في عقار مُخالف".
وأضاف "السجيني" خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن الدولة تسعى لإعادة صياغة ملف العمران فى مصر، مشيرًا إلى أنها تسعى لتوفير بدائل بتراخيص، ومعلومة.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن إنشاء عمارة المزاريطة، عندما "مالت" منذ سنتين تقدمنا بطلب إحاطة ، معلقا :"كان رد المسئولين بأن العمارة قامت على عاتق 20 مهندسًا"، موضحا أن المشكلة تكمن فى الإدارة الهندسية بالأحياء .
ونوّه بأن ملف البناء العشوائى مُعقد جدًا لذا لابد من الفهم الجيد للمشكلة قبل البدء بحلها، مضيقًا أن قانون التصالح خطوة فى حوكمة العمران فى مصر وتحتاج إلى وقت والتزام قائلًا "أشفق على وزير الإسكان لأنه أمامه فتح ملفات كثيرة".