حدث ليلاً| إصابة هاني أبوريدة بكورونا.. والصحة: صفر إصابات بمونديال اليد وانخفاض الحالات اليومية.. حنين حسام تخلع الحجاب.. حقيقة توقف الطيران للسعودية

نشر موقع صدى البلد ، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية:









حنين حسام تخلع الحجاب في أول ظهور بعد إخلاء سبيلها.. فيديو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو لـ حنين حسام فتاة "التيك توك"، وذلك بعد إخلاء سبيلها، من الحبس بتهمة التحريض على الفسق.





كشف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن حقيقة إلغاء كافة الرحلات الجوية من مصر للسعودية بداية من غدا، الأربعاء، مؤكدا أن جميع الرحلات القادمة من السعودية لن تتأثر ومستمرة في العودة في مواعيدها.

جنازة مهيبة.. مدينة عراقية بالكامل تودع مقيما مصريًا إلى مثواه الأخير .. فيديو وصور أقام أهالي قضاء الفهود، في محافظة ذي قار ، جنوب العراق ، جنازة مهيبة ، وعزاء ضخما ، لمواطن مصري توفي هناك، حيث كان يعيش في المنطقة منذ نحو 37 عامًا. ونعى أهالي قضاء الفهود

أحمد زاهر: كنت متوقع نجاح «لؤلؤ» بس مش بالشكل ده أكد الفنان أحمد زاهر أنه كان يتوقع نجاح مسلسل "لؤلؤ" لكن ليس بما حققه على أرض الواقع خاصةً أن المسلسل يعرض خارج السباق الرمضاني.

الكويت تبحث إغلاق المطار بسبب زيادة إصابات كورونا رفعت السلطات الكويتية درجة الاستنفار على خلفية زيادة الإصابات بين المسافرين الذين يصلون إلى مطار الكويت وتظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19"





انفجار يعقبه حريق ضخم بموقع تصوير فيلم في لوس أنجلوس.. شاهد أصيب 3 أشخاص على الأقل خلال انفجار بموقع لتصوير فيلم سينمائي في سانتا كلاريتا بمقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأدى الانفجار في المنطقة إلى اندلاع حريق هائل





الصحة العالمية تكشف مفاجأة لأول مرة عن فيروس نيباه.. فيديو قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس نيباه يصيب الخفاش ، وبعد ذلك ينتقل للخنازير ، وفى بعض الأحوال ينتقل إلى الإنسان.





فريق منظمة الصحة العالمية يزور مختبر ووهان المثير للجدل زار فريق منظمة الصحة العالمية معهد علوم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"





بايدن يلغي قرارات ترامب القاسية بشأن الهجرة وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على 3 أوامر تنفيذية متعلقة بالهجرة، معتبرا أنها تلغي قرارات سابقة أساءت لسمعة الولايات المتحدة مثل فصل الأطفال عن عائلاتها.





وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تولي أليخاندرو مايوركاس منصب وزير الأمن الداخلي، بعدما رشحه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي تلك الحقيبة.