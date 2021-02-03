الصحة: صفر إصابات بـ فيروس كورونا في كأس العالم لكرة اليد

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن اللجنة الطبية لمتابعة كأس العالم لكرة اليد لم تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا بين الفرق المشاركة في البطولة.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة استطاعت- بتضافر جهودها- توفير كل سبل الوقاية من عدوى كورونا.





وهنّأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبلولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على نجاح مصر المشرف في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير المنقضي.





كما كرّمت وزيرة الصحة والسكان، ، اللجنة الطبية من قيادات وزارة الصحة المُشرفة على تطبيق خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، وعضوية كل من الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.





وأثنت الوزيرة على جهود اللجنة الطبية بوزارة الصحة في وضع وتنفيذ خطة تأمين طبي على أعلى مستوى لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير والذي شاركت به 32 دولة بالعالم، فضلًا عن التكامل بين جميع قطاعات الوزارة مما ساهم في إنجاح التأمين الطبي للبطولة بصورة مشرفة تليق بمصر ومكانتها.. قائلة لهم: "كنتم على قدر المسؤولية وثقة القيادة السياسية في التأمين الطبي لبطولة عالمية بهذا الحجم في ظل الظروف الراهنة".





كما توجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر للفريق الطبي من الشباب القائم على تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة والذي بلغ عدده أكثر من 1000 فرد (أطباء وتمريض ومسعفين وفنيين وإداريين، وموثقين)، لما بذلوه من جهود مُضنية في تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية لأكثر من 4000 فرد من المنتخبات المشاركة في البطولة واللجان المنظمة والعاملين، منذ بدء استضافة ضيوف مصر الكرام يوم 3 يناير الماضي وحتى الانتهاء من كافة فعاليات البطولة الأحد الماضي، وعودتهم إلى بلادهم سالمين وبصحة جيدة.





ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإنشاء وحدة مركزية تتولى العمل على وضع وتنفيذ خطط التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تنظمها الدولة المصرية، وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أهمية الاستعانة بالشباب من الوزارة لعمل بهذه الوحدة، وكذلك الاستفادة من الخبرات المتراكمة والتي تم اكتسابها من خلال قيام الوزارة بالتأمين الطبي لعدد من الفعاليات الكبرى والدولية على مدار الفترة الماضية.





وأكدت أن القطاع الصحي المصري أصبح ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين وضيوف مصر بالتزامن مع إجراءات الدولة في مواجهة الجائحة.



