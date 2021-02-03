ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نتائجه تظهر في دقائق.. تفاصيل اختبار مصري لتشخيص حالات كورونا.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:10 ص
تحليل كورونا
تحليل كورونا
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن فريقا بحثيا بالجامعة يعمل على تطوير شريط اختبار لتشخيص فيروس كورونا عن طريق الأجسام المضادة "عينة من اللعاب".

وأضاف "الجوهري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن الاختبار التشخيصي لفيروس كورونا المعتمد على عينة من اللعاب يساعد في تحديد الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض.

وأوضح رئيس الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أننا نحاول تحديد وجود الأجسام المضادة لوقاية الشخص من الاصابة بكورونا ونحاول الوصول لمنتج صناعي في مصر يكون موازيا لـ pcr.

وأشار الجوهري إلى أن الاختبارات المعتمدة على مسحات من اللعاب بمميزات عديدة، منها أنها "آمنة، وغير مؤلمة، وقابلة للتكرار، وسهلة الاستخدام" كما يمكن إجراء الاختبار في أي مكان سواء "مركز اختبار" أو حتى بـ"المنزل" مع سرعة ظهور النتيجة في دقائق معدودة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

داخل حمام سباحة.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار.. شاهد

إصابة هاني أبوريدة بـ فيروس كورونا

الزمالك يتصدر وزعيم الفلاحين يعود.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

كنت شغال على نفسي لما اختفيت.. أمير المصري: حلمي تحقق بالوصول إلى العالمية.. فيديو

كيا سونيت الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استيقظ الآن.. شاب يدخل في غيبوبة قبل كورونا ويفيق في 2021 | صور

الأطباء عجزوا عن تشخيصه.. مرض نادر يصيب صاحبته بـ «حالة سكر» ويعرضها للموت مع كل نوبة | صور

إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد