نتائجه تظهر في دقائق.. تفاصيل اختبار مصري لتشخيص حالات كورونا.. فيديو

أكد دكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن فريقا بحثيا بالجامعة يعمل على تطوير شريط اختبار لتشخيص فيروس كورونا عن طريق الأجسام المضادة "عينة من اللعاب".





وأضاف "الجوهري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن ا لاختبار التشخيصي لفيروس كورونا المعتمد على عينة من اللعاب يساعد في تحديد الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض.





وأوضح رئيس الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أننا نحاول تحديد وجود الأجسام المضادة لوقاية الشخص من الاصابة بكورونا ونحاول الوصول لمنتج صناعي في مصر يكون موازيا لـ pcr.



