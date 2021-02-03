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أخبار العالم

الإمارات تقرر العودة التدريجية إلى المدارس في هذا الموعد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:37 ص
المدارس في الإمارات
المدارس في الإمارات
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، عن السماح بالعودة التدريجية إلى المدارس في مختلف الدولة، وذلك ابتداءً من 14 فبراير الجاري وحتى نهاية العام الدراسي الحالي. 
 
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث قررا العودة التدريجية وعلى مراحل التعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية.


وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.

وقالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.
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