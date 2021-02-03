اقتصاد الإمارات.. 12.73 مليار درهم أرباح نقدية للمساهمين بـ4 بنوك

بلغت قيمة الأرباح النقدية التي اوصت مجالس إدارات أربعة بنوك اماراتية توزيعها على المساهمين عن العام 2020 نحو 12.73 مليار درهم وذلك في مؤشر يعكس محافظتها على استراتيجية ثابتة في توزيع العوائد رغم حالة التباطؤ التي شهدها عمل القطاع على مستوى العالم.





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تشكل التوزيعات النقدية للبنوك التي شملها الرصد " أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري ، والامارات دبي الوطني والشارقة الإسلامي" نحو 67% من اجمالي توزيعات القطاع البنكي عن العام 2019 والتي وصلت قيمتها 19 مليار درهم.





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ويعد القطاع البنكي الأول من حيث قيمة الأرباح التي يوزعها على المساهمين مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية. لذا فإنه يعد أيضا الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية في أسهمه.





وتفصيلا فقد جاء بنك أبوظبي الأول بالمركز الأول من حيث نسبة وقيمة التوزيعات المقترحة على المساهمين حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 74% من رأس المال وهو ما يساوي 8.08 مليار درهم.





من جانبه فقد اقترح مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني توزيع أرباح بنسبة 40% وبقيمة تصل الى 2.526 مليار درهم على المساهمين ،في حين وصلت نسبة توزيعات بنك ابوظبي التجاري 27% وبقيمة تصل الى 1.878 مليار درهم.





اما بنك الشارقة الإسلامي فقد أوصى مجلس ادارته توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% وبقيمة تصل الى 246 مليون درهم على المساهمين عن أرباح العام 2020 .