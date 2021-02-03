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أخبار العالم

بريطانيا: بشرى سارة بشأن فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا المتحورة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:56 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن بشرى سارة بشأن فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة جنوب أفريقيا المتحورة.


وقال وزير الصحة البريطاني، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري أن تقضي بريطانيا على أي سلالات جديدة وطفرات لفيروس كورونا والتي تم اكتشافها في الأيام الأخيرة.


وأكد هانكوك أن الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل لتكثيف الاختبارات وتتبع المخالطين ستساعد في إنهاء هذه السلالات.


وأشار إلى أنه بعد أن اكتشفت بريطانيا حالات من سلالة جنوب أفريقيا المتحورة ولم تكن مرتبطة بالسفر الدولي، من المهم أن نركز على الأمر.


وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل من شأنها أن تساعد في احتواء أي تفشي للسلالات.


ومن المتوقع أن يزداد عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا، حيث أعلنت كل من جونسون أند جونسون ونوفافاكس عن نتائج إيجابية للقاحهما الأسبوع الماضي.
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