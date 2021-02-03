التعليم العالي تكشف آخر استعدادات الجامعات لامتحانات نصف العام

قال دكتور حسام عبد الغفار ،المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن الامتحانات ستجرى بعد انتهاء الإجازة 20 فبراير بحسب ما أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير .
وأضاف دكتور حسام عبد الغفار ، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أننا بدأنا بالفعل توزيع جداول الامتحانات على الطلاب فى الجامعات والمعاهد .
وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، أن كل هذا بناء على الوضع الصحي الذى نتعامل معه ، لافتًا إلى أنه منذ بداية العام كان هناك تطورات تابعها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات واستقر على التعليم الهجين.
وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، أنه كان هناك ارتفاع في اعداد الإصابات بكورونا بشهر ديسمبر بسبب تراخى الناس بشكل كبير عن الإجراءات الاحترازية وهو ما جعل قرار الرئيس بتحويل الدراسة إلى أحد أقسام التعليم الهجين من خلال المنصات الالكترونية حتى 16 يناير .