التعليم العالي تكشف آخر استعدادات الجامعات لامتحانات نصف العام

قال دكتور حسام عبد الغفار ،المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن الامتحانات ستجرى بعد انتهاء الإجازة 20 فبراير بحسب ما أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير .





وأضاف دكتور حسام عبد الغفار ، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أننا بدأنا بالفعل توزيع جداول الامتحانات على الطلاب فى الجامعات والمعاهد .





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، أن كل هذا بناء على الوضع الصحي الذى نتعامل معه ، لافتًا إلى أنه منذ بداية العام كان هناك تطورات تابعها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات واستقر على التعليم الهجين.



