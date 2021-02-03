الاشتباه في إصابة أسرة كاملة بتسمم عقب تناول وجبة طعام فاسدة بالعاشر من رمضان

استقبلت مستشفى بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم 6 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين جميعها بالمجاورة 32 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، مصابين باشتباه تسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فاسدة.

وعلي الفور تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإعطائهم العلاج اللازم وتبين أنهم جميعا من أسرة واحدة مكونة من 6 أفراد وتم خروجهم عقب تحسن حالتهم.





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فيما تلقي اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفي بلبيس يفيد ورود بلاغا باستقبال 6 أشخاص من أسرة واحدة 4 أبناء والأب والأم مصابين اشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة تم إعدادها في المنزل وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وخروجهم من المستشفى.

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بأولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق، والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وأشار "مسعود" إلى أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية منها ٨ منشآت بمركز أولاد صقر، و ٣ بمركز بلبيس، و ٣ بالصالحية الجديدة، ومنشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام طن، ٢٤٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٦٥٠ كجم بالقنايات، و٢٢٠ كجم بالصالحية الجديدة، و١٥٥ كجم بالحسينية، و ١٠٠ كجم بأولاد صقر، و ٩٠ كجم بمشتول السوق، و ٣٠ كجم ببلبيس، وسحب ١٩٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.