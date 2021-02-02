إعدام 5 أطنان مخلل وغلق مخزن طرشي بالقنايات في الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.





اكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمدينة القنايات.





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أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن للمخللات بمركز القنايات، غير مرخص، وبه نقص شديد في الإشترطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المخزن، كما قامت الحملة بضبط ٣ طن و ٦٥٠ كجم، عبارة عن "شطة مكسيكي، لفت، زيتون، وليمون"، لسوء التخزين، وإعدام طن و ٣٠٠ كجم، عبارة عن "شطة، ليمون، بصل، قرنبيط، جزر، خيار، ومخلل مشكل"، وتم سحب ٤ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية بمركز شرطة القنايات.





وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لفريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالقنايات ومفتشي الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.





تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم ثان الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، بالجرعة الأولي، وذلك بعد تطعيم الفرق الطبية بمستشفي فاقوس النموذجي، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وحرصها علي الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.





وقام وكيل الوزارة بالإشراف علي حملة التطعيم للفرق الطبية، والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم، كما قدم وكيل الوزارة، والفرق الطبية بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومعالي الأستاذة الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، علي توفير لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مجانًا للفرق الطبية بمستشفي الصدر، ومختلف الكوادر الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة، والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، والأكثر عرضه للإصابة مجانًا.





وفي سياق متصل تابع وكيل الوزارة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات علي مستوي الجمهورية، موجهًا مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، لدخولها الخدمة، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين، خاصة خلال الظروف الراهنة.