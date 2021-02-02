لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بفاقوس في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وأضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة فاقوس قامت بشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق ( 4 ) مراكز للدروس الخصوصية بشارعى شلتوت - الدروس بالمدينه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





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وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.





وعلي جانب آخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.





وصرحت وكيل الوزارة بأن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق خلال شهر يناير الماضي أسفرت عن تحرير (٣٣٩١) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٢٤٤٠) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (٩٥١) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط ٩٠٠ كيلو دقيق مدعم و٤٠ طن سكر و٤٠٠ كيلو لحوم و٣٠ كيلو عسل، فضلا عن ضبط بعض السلع الغذائية الاخري حيث تم ضبط ٥٠ كرتونه مكرونه و٧٤٤ عبوة زيت و٦٠٠ علبة شيكولاته و٥ شكائر فول و١٠ شكائر ذرة و١٨٥ علبة جبنة فيتا جميعها سلع مجهوله المصدر وغير صالحه للاستهلاك الادمي.





وأضافت وكيل الوزارة أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها ٣ أطنان و٣٣٥ كيلو اعلاف و٣٠٠ لتر سولار و١٣ صنف ادوية جميعها سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.





وأشارت إلى أن مديرية التموين تواصل شن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.